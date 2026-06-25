Haberler

Çorum FK, Kerem Kalafat'a veda etti

Çorum FK, Kerem Kalafat'a veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'a teşekkür ederek veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, sözleşmesi sona eren Kerem Kalafat'a veda etti.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat'a veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Kerem Kalafat'a kulübe verdiği katkılar nedeniyle teşekkür edilerek kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulunuldu.

Çorum FK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Kerem Kalafat. Profesyonel futbolcumuz Kerem Kalafat'ın kulübümüz ile olan sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi
Otizmli çocuğa şiddet kamerada: Öğretmen tutuklandı

Bunu yapan bir öğretmen!
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil

Ankara'yı ayağa kaldıran iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
HSK'dan Ergenekon kararı! Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcıya meslekten çıkarıldı

HSK'dan Zekeriya Öz dahil 62 hakim ve savcı hakkında karar