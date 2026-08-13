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Çorum FK, Galatasaray maçı için İstanbul'da hazır

Çorum FK, Galatasaray maçı için İstanbul'da hazır
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Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, yarın Galatasaray ile oynacağı maçın hazırlıklarını İstanbul’da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, yarın Galatasaray ile oynacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çorum FK, yarın saat 21.30'da Galatasaray'a konuk olarak Süper Lig'deki ilk maçına çıkacak. Siyah-kırmızılı takım sabah saatlerinde Çorum'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Çorum FK, İstanbul'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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