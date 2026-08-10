Çorum FK Galatasaray'a puan için gidiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin yeni transferi Gökhan Sazdağı, sezonun açılış maçında karşılaşacakları Galatasaray'dan puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Tecrübeli futbolcu Sazdağı, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Galatasaray maçına ilk maçları olması nedeniyle özel ilgiyle yaklaştıklarını söyledi.

Çok zor bir maça çıkacaklarını bildiklerini belirten Sazdağı, "Hazırlık maçlarını izledik. Dışarıdan şöyle konuşmalar oluyor: 'Galatasaray hazır değil. Transfer yapmadı.' Bizim bunlara bakmadan iyi bir şekilde hazırlanıp bu maçta iyi sonuç, yani 1 puan, olabiliyorsa 3 puan almamız lazım. Oraya iddialı gideceğiz. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını çoğunlukla koruyorlar. Bunu bilip ona göre hazırlanıyoruz." dedi.

Galatasaray maçı için sıkı çalıştıklarının altını çizen Sazdağı, "Burada oyuncu kalitemiz, taktiğimiz, hocamız, kulübümüz, her şey uygun. Benim için bu maçı yensek, berabere kalsak herhangi bir şaşırma yaşamayacağım. Çünkü ben bulunduğum oyuncu grubunu, çalışmamızı biliyorum. Çok iddialı değiliz, çok büyük laflarımız yok. Ama biz oraya puan ya da puanlar almak için gidiyoruz inşallah." diye konuştu.

Çorum FK'ye transfer süreciyle ilgili bir soruya ise Sazdağı, "Kulübümden ayrılış süreci var. Benim bir talebim vardı. Çünkü belli bir yaşa gelmiş, bazı şeyleri kaldıramamış, kaldıramayacak yaştayım. Kötü bir süreç geçti ayrılırken. Menajerimle görüştüğümde Çorum'u duyunca direkt kabul ettim. Geldik ve görüşmelere başladık. Daha sonra Beşiktaş süreci tamamlandı. Güzel bir proje var. Çok iyi bir başkan var. Hedef var. En önemlisi bu. İnşallah bu hedef yolunda bu takıma katkı vermeye geldim. Ligde de iyi bir yerde olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Transfer döneminde 6-7 kulüple görüştüğünü, en çok Çorum FK'nin kendisini etkilediğini anlatan Sazdağı, Kastamonulu olmasının da transferde etkili olduğunu kaydetti.

Fredy: "Umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız"

Çorum FK'nin Süper Lig'e yükselmesinde katkısı bulunan orta saha oyuncusu Fredy de kulübe hem genç hem de tecrübeli futbolcuların katıldığını, kaliteli bir kadro kurulduğunu bildirdi.

Ligin ilk haftasında zor bir maça çıkacaklarını anlatan Fredy, "Galatasaray, son 4 sezonun şampiyonu. Zor bir stadyum, iyi bir atmosfer ve iyi bir taraftar grubuna sahipler. Sezonun başı itibarıyla herkes heyecanlı. Orada savaşacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz ve umut ediyorum ki puan ya da puanlarla oradan ayrılacağız." ifadelerini kullandı.

Fredy, bazı futbolcuların transfer olup Çorum'a gelmek istemediği yönünde paylaşımlar yapılmasıyla ilgili soruya ise "Çorum'a gelme konusunda tereddütleri olan bazı futbolcularla konuştum. Onlara burayla ilgili düşüncelerimi söyledim. Çok kaliteli, gelişmekte olan, yeni kurulmuş, 'bebek' sayılabilecek bir kulüp olmasına rağmen ileri gidebilecek çok yolu olduğunu söyledim. Yeni gelen arkadaşlarımız da bu senenin sonunda kendileri görecektir. Buranın insanlarını da tanıdıktan sonra kötü bir şey söyleyebileceklerini düşünmüyorum." dedi.

Çorum FK'nin kısa süre önce Norveç'ten transfer ettiği Markus Karlsbakk ise maçlarda üçüncü bölgede birçok kombinasyonun içinde yer alabileceğine, uzaktan şutlar çekebileceğine ve pozisyon yaratabileceğine inandığını anlattı.

Karlsbakk, takıma kısa bir süre önce katılmasından dolayı hazırlık yapma fırsatı bulup bulamadığı yönündeki soruya da "Kesinlikle hazır hissediyorum. Norveç liginin neredeyse yarısı bitti ve orada 15 maç oynadım. Dolayısıyla buraya hazır geldim. Önümüzdeki maçlarda elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtmak istiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray'ın ligde oynayacakları en zorlu rakiplerden biri olduğuna işaret eden Karlsbakk, "Ancak biz de iyi bir takımız. Ligde sürpriz yapacak takımlardan birisi olduğumuza inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA