Haberler

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 3 Atakaş Hatayspor: 1

Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 3 Atakaş Hatayspor: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın gollerini Ferhat Yazgan, Fredy ve Serdar Gürler kaydederken, Hatayspor'un tek golünü Rahkim Chaadaev attı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

49. dakikada Ünal Durmuşhan'ın ortasında ceza sahası içinde Rahkim Chaadaev, kafaya topu ağlara gönderdi. 0-1

62. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Yazgan, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-1

74. dakikada ceza sahası yapılan ortada kale önünde Fredy'nin şutu ağlara gitti. 2-1

88. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1

Stat: Çorum

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Dura, Batuhan Bıyıklı

Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan, Serdar Gürler, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Danijel Aleksic dk. 90+2), Mame Thiam, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 46), Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 46), Üzeyir Ergün (Samudio dk. 66), Burak Çoban (Yusuf Erdoğan dk. 66)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Larweh Attamah, Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan, Seyit Gazanfer, Sinan Özen (Melih Şen dk. 65), Sharif Osman (Baran Sarka dk. 80), Musa Abdulahi Danjuma (Deniz Aksoy dk. 46), Rahkim Chaadaev (Ali Yıldız dk. 65), Prince Ating (Yılmaz Cin dk. 79), Yiğit Ali Buz

Yedekler: Demir Sarıcalı, Yunus Azrak, Ersin Aydemir, Ensar Arslan, Mustafa Said Aydın

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Ferhat Yazgan (dk. 62), Fredy (dk. 74), Serdar Gürler (dk. 88) (Çorum FK), Rahkim Chaadaev (dk. 49) ( Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Serdar Gürler (Çorum FK), Sharif Osman, Muhammed Gönülaçar, Deniz Aksoy (Atakaş Hataypor) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk

Trump bu kez rakamlarla konuştu: 3 gün içinde...
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler

Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı
İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

İsrail'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim
Nefesleri kesen maçta 3 puana RAMS Başakşehir uzandı

Süper Lig'de nefes kesen maç! Kaybedene çok yazık oldu
Japonya'da 5 dakikalık gecikme krizi: Bakan koridorlarda depar attı

Bu sadece Japonya'da olur! Bakan, koridorda resmen depar attı