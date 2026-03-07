Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 3 Atakaş Hatayspor: 1
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın gollerini Ferhat Yazgan, Fredy ve Serdar Gürler kaydederken, Hatayspor'un tek golünü Rahkim Chaadaev attı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, evinde Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
49. dakikada Ünal Durmuşhan'ın ortasında ceza sahası içinde Rahkim Chaadaev, kafaya topu ağlara gönderdi. 0-1
62. dakikada Fredy'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferhat Yazgan, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu. 1-1
74. dakikada ceza sahası yapılan ortada kale önünde Fredy'nin şutu ağlara gitti. 2-1
88. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
Stat: Çorum
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mehmet Dura, Batuhan Bıyıklı
Çorum FK: Sehic, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan, Serdar Gürler, Arda Hilmi Şengül, Fredy (Danijel Aleksic dk. 90+2), Mame Thiam, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 46), Oğuz Gürbulak (Ahmed Ildız dk. 46), Üzeyir Ergün (Samudio dk. 66), Burak Çoban (Yusuf Erdoğan dk. 66)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Joseph Larweh Attamah, Atakan Akkaynak, Kerem Kalafat, Efe Sarıkaya
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan, Seyit Gazanfer, Sinan Özen (Melih Şen dk. 65), Sharif Osman (Baran Sarka dk. 80), Musa Abdulahi Danjuma (Deniz Aksoy dk. 46), Rahkim Chaadaev (Ali Yıldız dk. 65), Prince Ating (Yılmaz Cin dk. 79), Yiğit Ali Buz
Yedekler: Demir Sarıcalı, Yunus Azrak, Ersin Aydemir, Ensar Arslan, Mustafa Said Aydın
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Ferhat Yazgan (dk. 62), Fredy (dk. 74), Serdar Gürler (dk. 88) (Çorum FK), Rahkim Chaadaev (dk. 49) ( Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Serdar Gürler (Çorum FK), Sharif Osman, Muhammed Gönülaçar, Deniz Aksoy (Atakaş Hataypor) - ÇORUM