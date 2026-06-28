Çorum'da Yıldızlar Türkiye Karakucak Güreşi Şampiyonası düzenlendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Yıldızlar Türkiye Karakucak Güreşi Şampiyonası düzenlendi.

Oğuzlar Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şampiyonada 34 ilden 386 sporcu, farklı sıkletlerde Türkiye şampiyonu olabilmek için er meydanına çıktı.

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, güreşin Türk milleti için yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda köklü bir yaşam kültürü olduğunu belirtti.

Güreşin meydanlara ve büyük organizasyonlara ihtiyaç duymadan nesilden nesile aktarılan bir gelenek olduğuna dikkati çeken Çalgan, "Güreş bizim için bir tercih değil, bir hayat tarzıdır. Çayırı biçtikten sonra gençlerimizin oracıkta güreşmesi, harman kaldırıldıktan sonra harman yerinde pehlivanlarımızın er meydanına çıkması bunun en güzel örnekleridir. Bu spor bizim mayamızda var. Buna sahip çıkacağız ve daha da yukarı taşıyacağız." diye konuştu.

Türk güreşçilerin uluslararası alandaki başarılarına da değinen Çalgan, "Bu milletin evlatları Avrupa ve dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda İstiklal Marşı'mızı defalarca okutmuş, bayrağımızı göndere çektirmiştir. Ülkemize bu gururu yaşatan tüm şampiyonlarımızı saygıyla anıyor, ebediyete irtihal eden sporcularımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren müsabakalarda sporcular centilmence mücadele ederken, vatandaşlar da organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Şampiyona sonunda takım klasmanında Çorum birinci, Sivas ikinci, Samsun ise üçüncü oldu.

Organizasyonu Çorum Valisi Ali Çalgan'ın yanı sıra Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, kurum amirleri, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip etti.