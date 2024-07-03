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Çorum'da Vatandaşlar Dev Ekranlarda Maçı İzledi

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Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Kargı Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanı'na dev ekran ve ses sistemi kuruldu. Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Karşılaşmayı Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kelle de izledi. Osmancık Belediyesince Yeni Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri meydanda, Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçı izledi. Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

Kargı Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanı'na dev ekran ve ses sistemi kuruldu.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Karşılaşmayı Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kelle de izledi.

Osmancık

Osmancık Belediyesince Yeni Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri meydanda, Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçı izledi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA / Spor

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