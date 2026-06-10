Haberler

Millilere gökyüzünden destek

Millilere gökyüzünden destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Laçin ilçesinde paraşüt sporcuları, Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek olmak için gökyüzünde milli takım formalarıyla Türk bayrağı açtı.

Çorum'un Laçin ilçesinde Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek olmak isteyen paraşütçüler, gökyüzünde milli takım formalarıyla Türk bayrağı açtı.

Çorum Sportif Havacılık Ekibi'ne üye bir grup sporcu, Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla uçuş gerçekleştirdi. Laçin ilçesinde havalanan paraşüt sporcuları, milli takım formalarıyla gökyüzünde A Milli Futbol Takımı'nın marşlarını dinleyerek uçuş yaptı. Sporcular daha sonra gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

"Milli takımımıza başarılar dilemek için havada bayraklı bir uçuş yaptık"

Uçuşu gerçekleştiren sporculardan Bilal Yıldız, "Yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgileniyorum. Tamamen hobi ve spor amaçlı yapıyorum. Çorum'da yaklaşık 30 kişilik bir ekibimiz var. Laçin'i çok seviyoruz. Manzarası çok güzel, tepesi çok güzel, uçuşu çok güzel, insanları da çok güzel. Bugün özel bir sebeple uçtuk. Milli Takımımıza başarılar dilemek için havada bayraklı bir uçuş yaptık. Çorum Sportif Havacılık ekibi olarak Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" dedi.

"Formalarımızı giydik ve Türk bayrağımızla uçuş yaptık"

Türk bayraklarıyla uçuş yaptıklarını söyleyen Kasım Ünal, "Bugün uçuşumuzun özel bir sebebi var. Milli Takımımızın Dünya Kupası'na çıkışı şerefine formalarımızı giydik ve Türk bayrağımızla uçuş yaptık.Tepeye çarpan rüzgarı kullanarak yelken dediğimiz bir uçma tekniğini kullanıyoruz. Tepenin üzerinde geziyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü

Dosyada yeni gelişme: Gaffar Okkan'ın katilleri aramıza dönüyor

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

Çocuklarına bu isimleri verenlere 4 çeyrek altın verilecek

Çocuklarına bu isimleri koyanlara 4 çeyrek altın verilecek
FBI, ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kupası'nda izinsiz İHA kullanımına karşı alarma geçti

Bu görüntüler için alarma geçildi!
Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü

Ülkenin gece kondu mahallesine kanlı baskın: 12 ölü
Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı, savunması pes dedirtti

Lüks otomobilin servet değerindeki altın amblemini çaldı
Tarihimizde bir ilk, Türkiye İzlanda'ya büyükelçi atadı

Bir dönem Türk öldürmek serbestti, şimdi o ülkeye büyükelçi atadık
Bir zamanlar patrondu, artık sokaklarda yaşıyor

Bir zamanlar büyük bir patrondu, artık sokaklarda yaşıyor