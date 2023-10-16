Çorum'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı. Organizasyona 50 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı. Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü birinci oldu.

Çorum'da Gerçekleşen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası Tamamlandı

Çorum'da gerçekleştirilen 15 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde yapılan organizasyona 50 ilden yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Kulüp sıralamasında, Ankara Genç Yıldızlar Spor Kulübü birinci, İzmir Bergama Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Eskişehir DSİ Bentspor Kulübü üçüncü oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Tek erkekler:

1-Erdal Mert Demirhan (İzmir Bergama Belediyesi SK)

2-Deniz Baran Karaman (İzmir Bergama Belediyesi SK)

3-Berkay Ceyhan (Ankara Genç Yıldızlar SK)

3-Rüzgar Oğuz (İzmir Bergama Belediyesi SK)

Tek kadınlar:

1-Irmak Rana Yemişen (Eskişehir DSİ Bentspor)

2-Elifnur Yıldırım (Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü)

3-Ada Keçeci (Ankara Genç Yıldızlar SK)

3-Nimet Ergün (Ankara Genç Yıldızlar SK)

Çift erkekler:

1-Erdal Mert Demirhan- Deniz Baran Karaman (İzmir Bergama Belediyesi SK)

2-Ahmet Arda Kaya-Mehmet Ali Yetişgen (Çorum Yazıçarşı SK)

3-Berkay Acar-Ayaz Talha Şahin (Kayseri Talas Spor Kulübü)

3-Mehmet Gün-Eymen Öztürk (Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü)

Çift kadınlar:

1-Irmak Rana Yemişen-Yağmur Tuana Yemişen (Eskişehir DSİ Bentspor)

2-Nimet Ergün-Gülsu Vural (Ankara Genç Yıldızlar SK)

3-Bengisu Ayindi-Elif Duru Dursun (Ankara Evren Spor Kulübü)

3-Şafak Sude Büyükarazlı-Kübra Yılmaz (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Karışık çiftler:

1-Mevlüt Berat Baş-Azra Tekin (İstanbul GOP)

2-Berkay Acar-Emine Nur Kocaoğlu (Kayseri Talas Spor Kulübü)

3-Emirhan Suna-Eylül Azra Ak (Niğde Gençlik-Niğde Yeşilay SK)

3-Berkay Ceyhan-Ada Keçeci (Ankara Genç Yıldızlar SK)