Çorlu'da Gençler İçin Spor Etkinliği Düzenlendi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde dönüşüm başlatılan 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde, çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönlenmeleri amacıyla futbol maçı düzenlendi. Müsabakaya katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk , karşılaşmanın başlama vuruşunu yaptı.

Çorlu'da gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönlendirilmesi amacıyla futbol müsabakası düzenlendi. Etkinliğe; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da katıldı. Adı sıkça asayiş ve narkotik olaylarıyla anılan ve 22 Eylül'de dönüşüm başlatılan mahallede düzenlenen futbol maçında Hıdırağa Mahallesi'nden çocuklar ile Muratlı ilçesinden gelen çocuklar karşılaştı. Çocuklar sahaya ellerinde; 'Güvenli Toplum, Güvenlik Gençlik' yazılı pankartla çıktı. Vali Recep Soytürk'ün sembolik başlama vuruşuyla başlayan karşılaşmayı, mahalleliler de tribünlerden izledi.

'GENÇLERİ SPORA YÖNELTELİM AMACIMIZ BU'

Maç sonunda konuşan Vali Soytürk, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyleyerek, "Kore Mahallemizdeki gençlerle Muratlı'dan gelen gençlerimizi bir futbol müsabakası yaptırıyoruz. Bu bir kaynaşma olsun, Roman vatandaşlarımızın aralarında bir sportif etkinlik olsun diye yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Aydoğdu Mahallemiz var Süleymanpaşa'da, bir sonraki maçı da Süleymanpaşa'da yapacağız. Bir kaynaşma olsun, gençleri spora yöneltelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Gayemiz bu" dedi. Müsabaka sonunda Hıdırıağa Mahallesi gençleri, rakiplerini 7-0'lık skorla mağlup etti. Daha sonra Vali Soytürk ve Emniyet Müdürü Turanlı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.