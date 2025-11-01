Haberler

Çorlu'da Gençler İçin Spor Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Kore Mahallesi'nde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve spora yönlendirmek amacıyla futbol maçı düzenlendi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün katıldığı etkinlikte, Hıdırağa Mahallesi'nden çocuklar ile Muratlı ilçesinden gelen çocuklar mücadele etti.

'GENÇLERİ SPORA YÖNELTELİM AMACIMIZ BU'

Maç sonunda konuşan Vali Soytürk, amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu söyleyerek, "Kore Mahallemizdeki gençlerle Muratlı'dan gelen gençlerimizi bir futbol müsabakası yaptırıyoruz. Bu bir kaynaşma olsun, Roman vatandaşlarımızın aralarında bir sportif etkinlik olsun diye yapıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Aydoğdu Mahallemiz var Süleymanpaşa'da, bir sonraki maçı da Süleymanpaşa'da yapacağız. Bir kaynaşma olsun, gençleri spora yöneltelim, kötü alışkanlıklardan uzak tutalım. Gayemiz bu" dedi. Müsabaka sonunda Hıdırıağa Mahallesi gençleri, rakiplerini 7-0'lık skorla mağlup etti. Daha sonra Vali Soytürk ve Emniyet Müdürü Turanlı, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

