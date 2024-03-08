Üye Girişi
Haberler

Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde çalışmalar yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Sivas'ta karşı karşıya gelecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Tekke Sivasspor Sivas Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sema Bodur kimdir? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kaç yaşında, nereli? Özcan Aksu kimdir? Zafer Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Özcan Aksu kaç yaşında, nereli? Mehmet Türkmen kimdir? CHP İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Türkmen kaç yaşında, nereli? Behice Ünsal İşçimenler kimdir? CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Behice Ünsal İşçimenler kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Balçova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Balçova adayı Hüseyin Çelik ve Batıgül Tunç kimdir? DEM Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayındır adayı Rojda Tanman ve Aptullah Çimen kimdir? Kürşat Dağ kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Pendik Belediye Başkan adayı Kürşat Dağ kaç yaşında, nereli? Nurşen Balcı kimdir? CHP İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Nurşen Balcı kaç yaşında, nereli? Türker Tolga Topaloğlu kimdir? Zafer Partisi Bakırköy Belediye Başkan Aday Adayı Türker Tolga Topaloğlu kaç yaşında, nereli? Emine Helil İnay Kınay kimdir? CHP İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Emine Helil İnay Kınay kaç yaşında, nereli? Mustafa Günay kimdir? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bayraklı adayı İsmet Akbulak ve Pervin Polat kimdir? Ünal Işık kimdir? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Bergama Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bergama adayı Rojbin Tufan ve Ahmet Yaşaroğlu kimdir? DEM Parti İzmir Bornova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Bornova adayı Saki Gök ve Fevziye Ünal kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title