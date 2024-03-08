Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktörü Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Sivas'ta karşı karşıya gelecek. - ANTALYA