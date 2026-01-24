Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor