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Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Gaziantep maçının hazırlıkları için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular top kapma ve sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Ligde 10. sırada yer alan Akdeniz ekibi; 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucu 39 puan topladı. Rakibiyle Süper Lig'de 9 kez karşılaşan Alanyaspor, bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 3 yenilgi ve bir beraberlikle ayrıldı.

Ligde oynadığı son 6 maçta yenilmeyen Alanya, bu maçlarda üçer beraberlik ve galibiyet elde etti.

Yarın saat 20.30'da Kalyon Stadı'nda başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Fatih Tekke Gaziantep Alanya Spor Güncel Haberler

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