Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 2-0 skorla geçerek galip geldi. Akdeniz ekibinin gollerini Hadergjonaj ve Ümit Akdağ kaydetti.

Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabaka, sarı-lacivertli takımın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş müsabakası sebebiyle ertelenen Corendon Alanyaspor, seyahatini iptal etmeyerek İstanbul'a geldi.

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu müsabakası nedeniyle maçı ertelenen Fatih Karagümrük, İstanbul'a gelen Corendon Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı. Akdeniz ekibinin gollerini 10. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 79. dakikada Ümit Akdağ kaydetti.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Yıldız futbolcu, fenomen sevgilisini merdivene bağlayıp işkence etmiş

Bunu yapan bir futbolcu! Fenomen sevgiliye görülmemiş işkence
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı

Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.