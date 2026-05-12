Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde başladı. Antrenman, ısınma çalışmaları ve pas organizasyonları ile devam etti.
Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas organizasyonları üzerinde duran turuncu-yeşilli ekip, idmanı dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı.
Akdeniz temsilcisi, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - ANTALYA