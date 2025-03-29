Corendon Alanyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Bodrum FK ile karşılaşacak olan Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma çalışması yaparken, antrenman taktik çalışması, koşu ve dar alanda oyun ile tamamlandı. - ANTALYA