Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Hwang'ın attığı gollerle rakibini mağlup eden Alanyaspor, maçta etkili bir performans sergiledi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev (Dk. 86 Aksel Aktaş), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Arda Kurtulan), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Salih Kavrazlı), Alioui (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Dk. 90 Serdar Dursun), Augusto (Dk. 73 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 73 Yusuf Özdemir), Cordova (Dk. 61 Christian)
Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang, Dk. 90+3 Christian (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Manev ( Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 yendi.
49. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.
55. dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
71. dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe temas ederek dışarı çıktı.
81. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşma, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.