'Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky' koşusu sona erdi

Antalya'da "Zirveye birlikte koşalım" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" organizasyonu tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Corendon Airlines'ın sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı iş birliğinde gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky'a, 18 ülkeden 618 sporcu katıldı.

Üç gün süren organizasyon kapsamındaki Ultra Sky, Berg Sky Race, Tahtalı Run to Sky ve KemeRun yarışlarının birincileri belli oldu.

113 kilometre uzunluğundaki Ultra Sky Race'de 21 saat boyunca verdiği mücadelenin ardından ilk sırayı Kaan Tuna elde etti. Tuna, böylece kariyerinde katıldığı ilk ultra skyrunning yarışında birinci olma başarısı gösterdi.

Tahtalı dağının manzarası ve doğası eşliğinde koşulan 65 kilometre uzunluğundaki Berg Sky Race'de ise birinciliği Aleksandr Strukov kazandı.

Çıralı sahilinden başlayıp 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı dağının doruk noktasında tamamlanan 27 kilometrelik Run to Sky yarışında, finiş çizgisini ilk Zülfü Karabulut gördü. Rus sporcu Ekaterina Ryazanova, yarışı 4 saatin altında tamamlamayı başararak kadınlarda parkur rekorunu kırdı.

Bu etaptaki yarışı tamamlayan sporculardan Melih Önyer, bitiş çizgisinde bekleyen kız arkadaşına evlenme teklifinde bulundu.

Bu yıl ilk defa eklenen 12 kilometrelik KemeRun etabında ise Mustafa Çınar ve Hülya Kıvrak ilk sırada yer aldı.

Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky'ın en genç koşucusu 18 yaşındaki Eren Özmen, en tecrübeli ismi ise 75 yaşındaki Peter Simpson oldu.

Organizasyonun ödül törenine, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü ve diğer yetkililer katıldı.

Organizasyondaki dört yarışın erkekler ve kadınlar genel klasman dereceleri şöyle oluştu:

Ultra Sky

Erkekler

1- Kaan Tuna (21 saat 42 dakika 22 saniye)

2- Erkan Yıldız (25 saat 31 dakika 39 saniye)

3- Osman Göğebakan (26 saat 7 dakika 28 saniye)

Kadınlar

1- Irina Masanova (21 saat 55 dakika 28 saniye)

Berg Sky Race

Erkekler

1- Aleksandr Strukov (9 saat 56 dakika 46 saniye)

2- Stanislav Frenkel (9 saat 58 dakika 43 saniye)

3- Hikmet Karakaya (10 saat 26 dakika 30 saniye)

Kadınlar

1- Hacer Uslu (13 saat 38 dakika 58 saniye)

Tahtalı Run to Sky

Erkekler

1- Zülfü Karabulut (3 saat 41 dakika 47 saniye)

2- Samet Uysal (4 saat 8 dakika 25 saniye)

3- Özgür Tetik (4 saat 12 dakika 46 saniye)

Kadınlar

1- Ekaterina Ryazanova (3 saat 52 dakika 56 saniye)

2- Nuray Bulut (4 saat 43 dakika 16 saniye)

3- Alisa Prokhorova (4 saat 59 dakika 36 saniye)

KemeRun

Erkekler

1- Mustafa Çınar (59 dakika 16 saniye)

2- Hasan Akdoğan (1 saat 1 saniye)

3. Aykut Kırsay (1 saat 1 dakika 36 saniye)

Kadınlar

1- Hülya Kıvrak (1 saat 14 dakika 52 saniye)

2- Cevriye Akkurt (1 saat 20 dakika 52 saniye)

3- Cemile Aksu Algan (1 saat 27 dakika 1 saniye)