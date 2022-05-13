Corendon Airlines, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e sponsor oldu! İşte kulüp için tasarlanan özel uçak

2022'nin başında İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, Corendon Airlines ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

"HULL CITY GÜN GEÇTİK TÜRKİYE'DE DAHA POPÜLER HALE GELİYOR"

Hull City Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı, Corendon Airlines ile gerçekleştirilen tarihi ortaklık için, "İngiltere'de bir futbol takımı alma hayalim vardı, bu hayalimin bir parçası olarak da ülkem ve takımımın taraftarları arasında bir ilişki kurmak da istiyordum. Hull City gün geçtikçe Türkiye'de daha da popüler hale geliyor ve taraftarlarımızın da bunu deneyimlemesini, Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu görmesini istiyorum. Corendon Airlines'ın Hull City ailesine katılmasından ötürü oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hull City'e özel tasarlanan uçak

"GURUR DUYUYORUZ"

"İki güçlü Türk markasının İngiltere'deki büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HULL CITY İLE BİRLİKTE BAŞARIYA UÇMAYI DİLİYORUZ"

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Hull City ile iş birliği için; "Corendon Airlines olarak 2022 yazında, haftada toplam49 İngiltere uçuşu gerçekleştiriyoruz. Antalya ve İngiltere arasında yoğun bir uçuş programı düzenledik. İki güçlü Türk markasının İngiltere'deki büyüme hedefleri kapsamında birlikte yola çıkmasından gurur duyuyoruz. Hull City taraftarlarını Türkiye'ye getirerek, sporda bir kültür elçisi görevi üstlenmeyi hedefliyoruz. Türk menşeili bir marka olarak yurt dışında hem Acun Ilıcalı'nın hedeflerine ortak olmak hem de İngiltere'deki faaliyetlerimizi ve imajımızı güçlendirmek adına bizim için heyecan verici bir sponsorluğa imza atıyoruz. Hull City ile birlikte başarıya uçmayı diliyoruz. İş birliğimizin her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederiz." dedi.

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