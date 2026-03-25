Colin Kazım teknik direktör oldu

Futbolculuk kariyerinde Türkiye'de birçok takımın formasını giyen Colin Kazım-Richards, teknik direktörlük görevine başladı.

CRAWLEY TOWN'UN BAŞINA GEÇTİ

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town, A Milli Takım'ın eski oyuncularından Colin Kazım-Richards'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

TÜRKİYE KARİYERİYLE TANINIYOR

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük formalarını terleten Kazım-Richards, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor.

TEKNİK ADAMLIKTA YENİ SAYFA

Saha içindeki kariyerinin ardından kulübede yeni bir başlangıç yapan Kazım-Richards, İngiltere'de teknik direktör olarak kendini kanıtlamayı hedefliyor.