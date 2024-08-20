Cizre Gençlik Merkezi'nde Gençler Yaz Tatilini Değerlendiriyor

- Cizre'de gençler, yaz tatilini Gençlik Merkezi'nde geçiriyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ne gelen gençler, yaz tatilini eğitim ve etkinliklerle geçiriyor.

2020 yılında yeni binası ile hizmete giren Cizre Gençlik Merkezi, bölge gençlerine hem eğitim hem de spor alanında sağladığı imkanlarla gençlerin boş zamanlarını Gençlik Merkezi'nde dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.

15 bin'den fazla gencin üye olduğu Türkiye'nin en aktif gençlik merkezi olan Cizre Gençlik Merkezi'nde resim, çini, kodlama, basketbol, voleybol, müzik, boyama, dil kursları ve yetenek sınavlarına hazırlık kurslarıyla beraber 20'den fazla eğitim veriliyor.

"Gençlik merkezleri eğitimsel sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştiği yerlerdir"

Cizreli gençlerin boş zamanlarını gençlik merkezlerinde değerlendirebileceklerini aktaran Cizre Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mahmut Ekinci, "Cizre Gençlik Merkezimiz birçok etkinlikle gençlerimizin hizmetindedir. Yaz etkinlikleri ve yaz okulu kurslarımızla beraber gençlerimizin hizmetindeyiz. Gençlerimizin yetenek sınavlarına hazırlık aşamasında yanlarındayız. Karakalem, BESYO yetenek hazırlık sınavlarında 40'tan fazla öğrencimiz mevcut. Gençlerimiz için yaz yüzme kursları ile beraber 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile yüzme eğitimleri veriyoruz. Bunun yanında basketbol, voleybol, tenis, akıl zeka oyunları, robotik kodlama, resim, dil, gitar, bocce ve okçuluk gibi branşlarda eğitimler vermekteyiz. Gençlerimizin serbest zamanlarını değerlendirebileceği birçok alanda sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetlerimiz mevcut. Kültürel kurslarımızda İngilizce, Kürtçe ve Almanca dil eğitimlerini veriyoruz. Cizre'de bir tane gençlik merkezi ve gençlik merkezimize bağlı genç ofisimizle tüm gençlerimizin hizmetindeyiz" ifadelerine yer verdi.

Gençlik merkezinde binlerce gence eğitimler verildiğini ifade eden Ekinci, "Bir aylık sürede 20 eğitim branşında 3 binden fazla gencimize hizmet veriyoruz. Sadece yüzme eğitimlerinde 1200'den fazla kayımız mevcut, diğer faaliyetlerimizde de 2 binden fazla öğrencilerimizle aktif bir şekilde eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 15 binden fazla üyesi ile beraber Türkiye'nin en aktif gençlik merkezlerinden birisidir. Üye sayımızla ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerimizle Türkiye'nin en aktif gençlik merkezi olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm gençlerimizi ve ailelerimizi gençlik merkezimize bekliyoruz" dedi.