Cizre Dicle Spor U16 Liginde namağlup şampiyon oldu

Şırnak U16 Gelişim Liginde oynanan futbol maçında Cizre Dicle Spor, rakibi Cizre Spor Lisesini 3-2 mağlup ederek sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Şırnak'ta genç sporcuların yeteneklerini sergilendiği U16 Gelişim Liginde oynanan futbol müsabakasında iki Cizre ekibi karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf, sahadan galibiyetle ayrılan Cizre Dicle Spor oldu. Cizre Dicle Sporun gollerini Muhammed Ömer Temizer ve Muhammed Cavlak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Cizre Dicle Spor, Şırnak U16 Gelişim Ligini namağlup tamamlayıp şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı