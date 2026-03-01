Haberler

Cizre Dicle Spor U16 Liginde namağlup şampiyon oldu

Cizre Dicle Spor U16 Liginde namağlup şampiyon oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak U16 Gelişim Liginde Cizre Dicle Spor, rakibi Cizre Spor Lisesini 3-2 mağlup ederek sezonu namağlup şampiyon tamamladı. Maçta Dicle Spor'un gollerini Muhammed Ömer Temizer ve Muhammed Cavlak kaydetti.

Şırnak U16 Gelişim Liginde oynanan futbol maçında Cizre Dicle Spor, rakibi Cizre Spor Lisesini 3-2 mağlup ederek sezonu namağlup şampiyon tamamladı.

Şırnak'ta genç sporcuların yeteneklerini sergilendiği U16 Gelişim Liginde oynanan futbol müsabakasında iki Cizre ekibi karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta gülen taraf, sahadan galibiyetle ayrılan Cizre Dicle Spor oldu. Cizre Dicle Sporun gollerini Muhammed Ömer Temizer ve Muhammed Cavlak kaydetti. Bu sonuçla birlikte Cizre Dicle Spor, Şırnak U16 Gelişim Ligini namağlup tamamlayıp şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu

Dünyanın peşinde olduğu isim 150 bin kişilik ordunun başına geçti
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?

Kafa karıştıran tesadüfler: İran'ı satan adam bu mu?
Kamala Harris: Trump, bizi Amerikan halkının istemediği bir savaşa sürükledi

"Trump bizi istemediğimiz savaşa sürükledi" dedi, kongreye çağrı yaptı
Kuyumcularda gram altının fiyatı rekor kırdı

Savaş rekor getirdi! Kuyumcularda görülmemiş fiyat
İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek

İran'dan bölgeyi sarsan mesaj! Çok kan dökülecek