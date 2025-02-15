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Cizre Dicle Spor U14 Takımı Namağlup Şampiyon Oldu

Cizre Dicle Spor U14 Takımı Namağlup Şampiyon Oldu
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Şırnak U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor, son maçında Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalarak, 20 puanla namağlup şampiyonluğa ulaştı. Kulüp sorumlusunun açıklamalarına göre, amaçları çocukları spora yönlendirmek.

Şırnak U14 Gelişim Ligi'nde Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalan Cizre Dicle Spor, namağlup şampiyon oldu.

Şırnak'ta beş takımın mücadele ettiği U14 Gelişim Ligi'nde Cizre Dicle Spor, sahasında oynadığı son haftada Şırnak Petrol Spor ile 1-1 berabere kalarak 20 puan ile namağlup şampiyon oldu.

Cizre Hamit Özalp Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım Şırnak Petrol Spor'a karşı üstün bir futbol oynayan Cizre Dicle Spor, geliştirdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamayınca ilk yarı golsüz eşitlik ile sonuçlandı.

Maçın 50. dakikasında Şırnak Petrol Spor'un attığı gole engel olamayan Cizre Dicle Spor, Muhammed Ömer Temizer'in 60. dakikada attığı gol ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Maçın geriye kalan süresinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sona erdi. Bu sonuçla Cizre Dicle şampiyonluğu elde etti.

Elde ettikleri şampiyonluk için sporcularını tebrik eden Cizre Dicle Spor U14 ve A Takım sorumlusu Burak Dadak, "Cizre Dicle Spor Kulübü olarak amacımız çocukları gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora yönlendirmektir. Bu amaçla çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmak ve onlar sporu aşılamak adına bütün birikim ve tecrübelerimizi onlarla paylaşarak futbol hayatlarına katkıda bulunmaya çalıştık. Sporcularımızda kendilerine verilen eğitimi yerinde uygulayarak son iki senedir namağlup Şampiyon olarak gelecek için büyük bir umut veriyorlar" dedi.

Cizre Dicle Spor futbol takımına Şampiyonluk kupasını ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonları) Şırnak il başkanı Murat Omaç tarafından verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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