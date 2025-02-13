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Cizre Belediyespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Cizre Belediyespor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
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Rams Global Cizre Belediyespor, 15 Şubat Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın yardımcı antrenörü Cıvıldak, kalan maçlar için destek beklediklerini ifade etti.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, ligin 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Cizre Belediyespor'da yardımcı antrenör Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, kendi sahalarında ligin 3. sırasında yer alan Galatarasay ile zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Bundan sonraki süreçte ilk etapta Galatasaray, Alanya Belediyesi ve TÜRŞAD ile karşılaşacaklarını ifade eden Cıvıldak, "Son sıralarda yer alıyoruz ve yerimizin bu olmadığını biliyoruz. Kalan maçlarda en iyisini yapmamız gerekiyor. Bu yıl şansızlıklar yaşadık ama önümüzdeki yıllarda Cizre takımını son 3 yılda olduğu gibi ilk 8'i hatta ilk 4'ü kovalayacak duruma getirebiliriz. Bu gücümüzün olduğunu biliyoruz. Son 3 yılda bunu başardık çünkü. Bir daha yapabiliriz ve çalışmalarımız bu doğrultuda gerçekleşiyor." diye konuştu.

Cıvıldak, bu haftadan itibaren taraftarlardan tribünleri doldurmalarını ve takımdan desteklerini esirgememelerini istedi.

Oyunculardan Çağatay Durmuş da ligin kalan 5 maçından 3'ünü sahalarında oynayacaklarını ve bu avantajı kullanmak istediklerini kaydetti.

Durmuş, "Kalan maçların en az 4'ünü kazanarak taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Bu yıl onları yeterince üzdük fakat ligi iyi bir yerde bitirip onları bir nebze mutlu etmek istiyoruz. Bu hafta Galatasaray maçıyla bu galibiyetlerimize ulaşmak amacındayız. Onları da tribünlere bizi desteklemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Spor
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