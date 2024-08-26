Üye Girişi
Haberler

Cityline Alanya Belediyespor TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın şampiyonu Cityline Alanya Belediyespor oldu. Turnuvada ikinci Oba Belediyespor, üçüncü Alanya 1221 Futbol Kulübü ve dördüncü Sola Home Alanya Demirspor oldu. Cityline Alanya Belediyespor takımı TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı'nın şampiyonu Cityline Alanya Belediyespor oldu.

Milli Egemenlik Stadı önündeki plajda üç gün boyunca devam eden turnuvanın birincisi Cityline Alanya Belediyespor, ikincisi Oba Belediyespor, üçüncüsü Alanya 1221 Futbol Kulübü, dördüncüsü de Sola Home Alanya Demirspor takımı oldu.

Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Faruk Konukçu, Türkiye Plaj Futbolu Milli Takım Antrenörü Adil Müftüoğlu ve TFF Plaj Futbolu Ligi Alanya Etabı Sorumlusu Seyit Ahmet Süer'in elinden aldı.

Cityline Alanya Belediyespor takımı TFF Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil edecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu Alanya Belediyespor Türkiye Futbol Alanya Spor Oba Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi! Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi? Metrobüs Beşyol durağı kapalı mı, neden kapalı? Metrobüs Beşyol durağı ne zaman açılacak? Türkler ne zaman Müslüman oldu? İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? AHLAT NEREDE? Kabine Toplantısı'nın yapıldığı Ahlat nerenin ilçesi? Ahlat ilçesi hangi ile bağlı? Malazgirt Savaşı'nın sonuçları neler? Malazgirt Zaferinin önemi nedir? Kırtasiye alışverişi nereden yapılır? En uygun kırtasiye alışverişi nerede yapılır? Kırtasiye alışverişi listesi! Malazgirt Zaferi Kutlama Mesajları 26 Ağustos! Malazgirt Zaferi 1071 yeni, anlamlı, kısa ve yazılı sözler, mesajlar neler? Malazgirt zaferi nerede oldu? Malazgirt savaşı neden çıktı? Malazgirt zaferi nasıl kazanıldı? Malazgirt Zaferi ne zaman, kaç yılında ve hangi komutan kazandı? 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kaçıncı yıl dönümü? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe Avrupa ligi kura çekimi tarihi! Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
title