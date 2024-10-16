Süper Lig'in golcüsü, cinsel ilişkilerini gizlice kayda almış

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a şğk bir haber geldi. Akdeniz ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcu Hwang Ui-Jo, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fransız basınından L'Equippe'in haberine göre; Seoul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık, Hwang Ui-Jo için cinsel suçların bastırılmasına ilişkin özel davalarla ilgili yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası talep etti.

CİNSEL İLİŞKİLERİNİ GİZLİCE KAYDA ALMIŞ

2019-2022 yılları arasında Bordeaux forması giyen ve şu anda Alanyaspor'da oynayan Hwang, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında 2 partneriyleseks yaparken 4 kez rızaları olmadan video kaydı almakla suçlanıyor. Hwang, bu olayların ardından milli takımdan da men edildi.

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Avukatına göre tüm suçlamaları kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra kayınbiraderi hakkında şikayette bulundu. Ancak polis soruşturmaları sonucunda videoların yasadışı olarak çekildiğini ortaya çıkardı. Savcılıktan basına yapılan açıklamada, "Mağdurlardan biri pazarlık yapmayı reddetti ve ağır bir ceza talep etti. Hwang şimdi suçlamaları kabul etmiş olabilir, ancak daha önceki inkarları gerçekten pişman olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor" ifadeleri kullanıldı.

VİDEOLARI YAYAN KAYINBİRADERE HAPİS CEZASI

Yasadışı içerik, Hwang'ın kayınbiraderi Lee tarafından geçen yıl Haziran ayında Instagram'da paylaşıldı. Eylül ayında Lee, Yüksek Mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.