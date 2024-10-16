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Süper Lig'in golcüsü, cinsel ilişkilerini gizlice kayda almış

Süper Lig'in golcüsü, cinsel ilişkilerini gizlice kayda almış
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Alanyaspor forması giyen Hwang Ui-Jo hakkında rızası olmadan iki partneriyle yaşadığı cinsel ilişkiyi video kaydına aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası talep etti. Güney Koreli oyuncunun tüm suçlamaları kabul ettiği kaydedildi. Söz konusu videoları kayınbiraderi tarafından paylaşılan Hwang, milli takımdan da men edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'a şğk bir haber geldi. Akdeniz ekibinde forma giyen 32 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcu Hwang Ui-Jo, hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Fransız basınından L'Equippe'in haberine göre; Seoul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada savcılık, Hwang Ui-Jo için cinsel suçların bastırılmasına ilişkin özel davalarla ilgili yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası talep etti.

Cinsel ilişkilerini gizlice videoya alan Süper Lig'in golcüsü, hapis cezasıyla karşı karşı karşıya

CİNSEL İLİŞKİLERİNİ GİZLİCE KAYDA ALMIŞ

2019-2022 yılları arasında Bordeaux forması giyen ve şu anda Alanyaspor'da oynayan Hwang, Haziran ve Eylül 2022 tarihleri arasında 2 partneriyleseks yaparken 4 kez rızaları olmadan video kaydı almakla suçlanıyor. Hwang, bu olayların ardından milli takımdan da men edildi.

Cinsel ilişkilerini gizlice videoya alan Süper Lig'in golcüsü, hapis cezasıyla karşı karşı karşıya

TÜM SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Avukatına göre tüm suçlamaları kabul eden 32 yaşındaki futbolcu, daha sonra kayınbiraderi hakkında şikayette bulundu. Ancak polis soruşturmaları sonucunda videoların yasadışı olarak çekildiğini ortaya çıkardı. Savcılıktan basına yapılan açıklamada, "Mağdurlardan biri pazarlık yapmayı reddetti ve ağır bir ceza talep etti. Hwang şimdi suçlamaları kabul etmiş olabilir, ancak daha önceki inkarları gerçekten pişman olup olmadığı konusunda şüphe uyandırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Cinsel ilişkilerini gizlice videoya alan Süper Lig'in golcüsü, hapis cezasıyla karşı karşı karşıya

VİDEOLARI YAYAN KAYINBİRADERE HAPİS CEZASI

Yasadışı içerik, Hwang'ın kayınbiraderi Lee tarafından geçen yıl Haziran ayında Instagram'da paylaşıldı. Eylül ayında Lee, Yüksek Mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (4)

Barış O. B.:

4 kez rızası olmadan? Korelinin de doğulusuna denk geldik arkadaş

27
2
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Ercan Özdemir:

Ulan ne yaptın Hwang:(

6
0
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a o:

Maalesef Kore’de böyle olaylar çok var. Otellerde, tuvaletlerde bile gizli kameralar oluyor. Hatta daha ekstrem durumlar bile var.

5
0
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