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Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor

Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem harekete geçiyor
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Cinsel ilişki videosu ortaya çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan kadın hakem E.K., hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan bir erkek gözlemci ve bir kadın hakem hakkında alınan lisans iptali kararını oybirliğiyle onayladı. Karara göre, gözlemci O.E. ile hakem E.K.'nin ömür boyu hak mahrumiyeti cezaları kesinleşti. Cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıktığı gerekçesiyle TFF'den ömür boyu men cezası alan kadın hakemden bir açıklama daha geldi.

"ALTINDAN EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KALKACAĞIZ"

TFF'nin 61 yaşındaki eski hakem ve hakem gözlemcisi O.A ile "cinsel içerikli video kaseti çıkması" iddiasıyla ihraç kararı verdiği 24 yaşındaki hakem E.K'dan açıklama geldi. Hukuki yollara başvuracağını söyleyen E.K, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım" dedi.

E.K açıklamasında, "Hukuki olarak uzun bir yolum olacak ama altından en güçlü ve sağlam şekilde kalkacağız. Bu süreçte tam desteğinizi ve sevginizi bekliyorum. Ağlamak, zırlamak, üzülmek benim yapacağım işler değil, ben o değilim. Sonuna kadar davamın arkasında olacağım. Ben zarar verilmeye çalışılanlardan sadece biriyim, umarım son olur" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu

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