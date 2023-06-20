Cinsel İlişki Şampiyonası'nda ortalık karıştı! Bir ülke ısrarla 1. olduğunu iddia ediyor

İsveç'te bulunan ve cinsel ilişkiyi spor olarak kabul eden Cinsel İlişki Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonada ortalık karıştı. Organizasyonu yapanlar katılımcıların uyuşturucu madde kullanmasından şikayet ederken, yarışmacılar ise organizasyonu yeterli hijyenin sağlanmamasıyla suçladı. Yarışmacıların çoğunun terk ettiği organizasyonda yer alan Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec, şampiyonayı kendisinin kazandığını iddia etti.

Dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, katılımcılar ve organizasyonu düzenleyenlerin birbirine girmesi nedeniyle tamamlanamadı. İki taraf birbirine çeşitli suçlamalarda bulunurken, Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec şampiyonayı kendisinin kazandığını iddia etti.

SORUNLAR NEDENİYLE ŞAMPİYONA TAMAMLANAMADI

İsveç'te planlandığı 8 Haziran'dan daha geç bir tarihte başlayan dünyanın ilk Cinsel İlişki Şampiyonası, çıkan sorunlar nedeniyle tamamlanamadı. Şampiyonayı organize eden Cinsel İlişki Federasyonu, bazı yarışmacıları alkol ve uyuşturucu kullanmakla suçladı.

HIRVAT YARIŞMACI ŞAMPİYON OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bazı yetişkin film yıldızları ise şampiyonayı organize edenlerin hijyene dikkat edilmediği ve HIV testlerinin yaptırılmadığı konusunda şikayetçi oldu. Hırvat yetişkin film yıldızı Marija Zadravec ise organizasyonu savunurken, şampiyonayı kendisinin kazandığını ilan etti.

Marija Zadravec