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Çimsa ÇBK Mersin, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında yarın Melikgazi Basketbol ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki Mersin ekibi, merkez Yenişehir ilçesindeki kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda basketbolcular taktik çalıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldızoğlu, "Hem hücumda hem de savunmada çok daha kolektif oyun ortaya koyarak sonuca ulaşacağımız bir karşılaşma olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Çimsa ÇBK Mersin ile Melikgazi Basketbol arasındaki müsabaka, yarın saat 14.00'te Kayseri'deki Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA