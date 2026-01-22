Haberler

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS takımını 84-65 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yasmina Alcaraz (İspanya), Laure Coanus (Fransa), Branimir Galic (Hırvatistan)

ÇİMSA ÇBK Mersin : Juskaite 12, Geiselsoder 11, Burke 20, Vanloo 8, Iagupova 2, Manolya Kurtulmuş 5, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş 6, Asena Yalçın 8, Sinem Ataş 11, Sventoraite 1, Esra Ural Topuz

Kibirkstis-TOKS: Wadoux 8, Van Der Horst 6, Labuckiene 8, Dean 7, Use 10, Aukstikalnyte 10, Meskonyte 4, Radic 7, Brown 4, Miknaite 1

1. Periyot: 25-24

Devre: 51-38

3. Periyot: 69-50

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini sahasında 84-65 yendi.

Mersin ekibi, bu sonuçla kupada çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
