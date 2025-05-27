Cihangir Pehlivan, Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı

Cihangir Pehlivan, Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunlu 10 yaşındaki eskrim sporcusu Cihangir Pehlivan, Antalya'daki Uluslararası Çocuk Kupası'nda U10 erkek kılıç kategorisinde şampiyon olarak 2032 Yaz Olimpiyatları için hedefine bir adım daha yaklaştı.

Samsunlu 10 yaşındaki eskrim sporcusu Cihangir Pehlivan, ilk uluslararası turnuvasında altın madalyaya uzanarak 2032 Yaz Olimpiyatları için büyük bir hedef koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Cihangir Pehlivan, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Eskrim Müsabakaları'nda U10 erkek kılıç kategorisinde şampiyon oldu. Antrenörü Engin Kılıç ile çalışan minik sporcu, 24 Mayıs'ta Kocaeli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası için de yoğun tempoda hazırlanıyor.

"Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlar hayalim"

Başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cihangir Pehlivan, "Bana güvenen hocalarımı, en çok da ailemi mahcup etmediğim için sevinçliyim. Bu ilk büyük başarım oldu. Şimdiden Avrupa şampiyonalarını, hatta olimpiyatları hayal ediyorum. Eskrimde milli formayı taşıyıp ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum" dedi.

Oğlunun hırs ve kararlılığının kendilerini gururlandırdığını belirten baba Tanju Pehlivan ise, "Milli takıma seçilme yaşına kadar sabırla bekleyeceğiz. Cihangir şimdiden Brisbane 2032 Olimpiyatları'na odaklandı. Bu özgüveni bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa çalışmalarımıza başladık

Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: 10 arkadaşımı görevlendirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

Fenerbahçe Başkan adayı Kutlualp: Mourinho'yu...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu

Dağda yürüyüş yaparken altın dolu kutu buldular
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar

Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü

Canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü: Bence bilerek yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.