Cihangir Pehlivan, Uluslararası Turnuvada Altın Madalya Kazandı

Samsunlu 10 yaşındaki eskrim sporcusu Cihangir Pehlivan, ilk uluslararası turnuvasında altın madalyaya uzanarak 2032 Yaz Olimpiyatları için büyük bir hedef koydu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Cihangir Pehlivan, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası Eskrim Müsabakaları'nda U10 erkek kılıç kategorisinde şampiyon oldu. Antrenörü Engin Kılıç ile çalışan minik sporcu, 24 Mayıs'ta Kocaeli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası için de yoğun tempoda hazırlanıyor.

"Avrupa şampiyonluğu ve olimpiyatlar hayalim"

Başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Cihangir Pehlivan, "Bana güvenen hocalarımı, en çok da ailemi mahcup etmediğim için sevinçliyim. Bu ilk büyük başarım oldu. Şimdiden Avrupa şampiyonalarını, hatta olimpiyatları hayal ediyorum. Eskrimde milli formayı taşıyıp ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum" dedi.

Oğlunun hırs ve kararlılığının kendilerini gururlandırdığını belirten baba Tanju Pehlivan ise, "Milli takıma seçilme yaşına kadar sabırla bekleyeceğiz. Cihangir şimdiden Brisbane 2032 Olimpiyatları'na odaklandı. Bu özgüveni bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN