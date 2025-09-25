Christ Inao Oulai: Kupalar Kazanmak İçin Trabzonspor'dayım

TRABZONSPOR'un sezon başında kadrosuna kattığı genç yetenek Christ Inao Oulai, "Oyun tarzıma bakacak olursak; ben ritmi olan, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Bu şekilde tanımlayabilirim" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oulai, adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Hem kolektif açıdan hem bireysel açıdan iyi geçti. Takım arkadaşlarım da beni gerçekten çok iyi karşıladılar. Bu açıdan iyi geçti ve iyi bir yerdeyim. Özellikle eski Fildişi Sahilli oyuncularla konuştum diyemem ama Trabzonspor'un bana göstermiş olduğu ilgi ve futbol tutkusu, futbol oynamaya yönelik ilgisi beni gerçekten cezbetti ki bu benim de en çok sevdiğim şeylerden biridir" diye konuştu.

'KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM'

Trabzonspor'da kupalar kazanmak istediğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarılara taşıyabilmek ve tabi ki de kupalar kazanmak. Bu gayet normal bir şey. Ligde sıralamada yukarılarda bitirebilmek ki bunlar normal şeyler zaten. Buradaki hedefim, takıma, hocamıza ve arkadaşlarıma yardımcı olmak. Ligle ilgili, Lig'in iyi bir lig olduğunu biliyorum ve büyük oyuncuların oynadığı başarılı ve zorlu bir lig. Lig 2'den kesinlikle daha yukarıda bir seviyesi var. Üst seviye performansların gösterildiği bir lig. Ben de bu şekilde daha iyi ilerleyebilecek, daha çok yol kat edebileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'RİSK ALMAKTAN KORKMAYAN CESUR BİR OYUNCUYUM'

Oulai, kırmızı kart geçmişine ilişkin sorulara yanıt vermek istemediğini belirterek, "Oyun tarzıma bakacak olursak ben ritmi olan, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Bu şekilde tanımlayabilirim. Kırmızı kart konusuna gelince çok konuşmak istemediğim bir konu. Ben şu an Trabzonspor'a geldim ve buraya Trabzonspor'a odaklanmak istiyorum" dedi.

'HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Genç futbolcu, teknik direktör Fatih Tekke'ye teşekkür ederek, "Hocamız iyi bir hoca. Beni buraya aldı ve beni çok iyi karşıladı. Bana en başından beri yardımcı oldu. Adaptasyonuma da yardımcı oldu bu açıdan ona teşekkür ediyorum. Benim çok sabit bir pozisyon tercihim yok. Takıma yardımcı olabilmek, hocamızın beni nerede görmek istiyorsa orada oynayarak takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek istiyorum" şeklinde konuştu.