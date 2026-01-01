Christ Inao Oulai, Afrika Kupası'nda fark yarattı

AFRİKA Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili'nin 3-2 kazandığı mücadelede Trabzonspor'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai, milli formayla ilk 11'de başladığı maçta gösterdiği performansla 'gecenin en iyisi' oldu.

Fildişi Sahili'nin Gabon'u 3-2 mağlup ettiği Afrika Uluslar Kupası F Grubu maçında Christ Inao Ouli, orta sahadaki etkinliğiyle geceye damga vurdu. Genç futbolcu, milli takımdaki ilk 11'de çıktığı ilk maçında ortaya koyduğu başarılı performans ve istatistikleriyle 'maçın en iyi oyuncusu' seçildi. Merkezin dinamosu olarak görev yapan Oulai, 85 kez topla buluşarak, pas trafiğinde sahanın en çok sorumluluk alan üçüncü ismi oldu. Genç oyuncu, kısa-orta mesafede oyun kurarken 64/67 pasla yüzde 97 isabet oranı yakaladı. Oulai, 3/4 uzun top denemesinde yüzde 75 başarı, 2 kritik pas arası ve 6 sahipsiz top kazanımıyla geçiş oyunlarında belirleyici rol üstlendi. Başarılı oyuncu ayrıca 7/12 ikili mücadele kazanarak fiziksel direncini de gösterdi.

Footmercato'nun haberine göre, Fildişi Sahili A Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae, Christ Inao Oulai'yi kadro planlamasında benzersiz bir profil olarak gördüklerini belirtti. Deneyimli teknik adam, genç orta sahayı takımda eksikliğini hissettikleri bir oyuncu tipi olarak tanımlarken, "Oulai, başkalarından önce oyunu okuyabilen, topu ayağına yakıştıran, pasla ve şutla skor üretebilen bir orta saha. Bizim için değerli bir tamamlayıcı parça olacak" sözleriyle oyuncunun gelişimine duydukları güveni aktardı. Bu yorum, Oulai'nin Trabzonspor'daki yükselen performansının milli takım düzeyinde de güçlü bir karşılık bulduğu yönünde değerlendirildi.