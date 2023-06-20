CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut toprağa verildi

Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Kenan Nuhut'un cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bazı milletvekilleri, siyasi erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.