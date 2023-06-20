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CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut toprağa verildi

CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut toprağa verildi

Spor Haberleri

Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Kenan Nuhut'un cenazesi, Ankara'da Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bazı milletvekilleri, siyasi erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybeden CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören ve 67 yaşında yaşamını yitiren Nuhut'un cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Nuhut'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Nuhut'un yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, bazı milletvekilleri, siyasi erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Spor

Cumhuriyet Halk Partisi Kenan Nuhut Karşıyaka Ankara Spor Haberler

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