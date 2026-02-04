Haberler

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan TFF'ye Amedspor tepkisi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan TFF'ye Amedspor tepkisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Amedspor ve futbolcusu Çekdar Orhan'ın TFF tarafından PFDK'ya gönderilmesine tepki gösterdi.

  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TFF'nin Amedspor ve futbolcusu Çekdar Orhan'ı Disiplin Kurulu'na sevk etme kararına tepki gösterdi.
  • Sezgin Tanrıkulu, Çekdar Orhan'ın 'saç örme' hareketinin IŞİD tarafından katledilen bir kadının ardından kadınlara yönelik vahşete karşı bir itiraz sembolü olduğunu belirtti.
  • Sezgin Tanrıkulu, TFF ve PFDK'yi Anayasaya, ifade özgürlüğüne, insan haklarına ve evrensel spor hukukuna uygun davranmaya çağırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, TFF'nin kararıyla Amed spor ve futbolcusu Çekdar Orhan'ın Profesyonel Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepkide bulundu.

SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ

Sezgin Tanrıkulu, Amedsporlu futbolcu Çekdar Orhan'ın "saç örme" hareketinin rastgele ya da provokatif bir eylem olmadığını belirterek, bu sembolün IŞİD tarafından katledilen bir kadının ardından kadınlara yönelik vahşete karşı bir itiraz sembolü olarak doğduğunu belirtti.

"BU HUKUKSUZ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ"

Sözlerine devam eden Sezgin Tanrıkulu, Amed spor ve futbolcusu için verilen bu kararı eleştirerek, "Bir futbolcunun, sahada attığı gol sonrası bu sembolik hareketi yapmasının ideolojik propaganda olarak değerlendirilmesi; hem tarihsel gerçekliğin inkarıdır hem de kadınlara yönelik insanlık suçlarına karşı gösterilen dayanışmanın kriminalize edilmesidir. Bu yaklaşım, hukuki olmaktan ziyade siyasal ve ayrımcı bir refleksin ürünüdür. Futbol sahaları, toplumsal travmaların inkar edildiği değil; barışın, hafızanın ve dayanışmanın güçlendiği alanlar olmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve PFDK'yi, Anayasaya, ifade özgürlüğüne, insan haklarına ve evrensel spor hukukuna uygun davranmaya çağırıyorum. Bu hukuksuz sürecin takipçisi olacağız; hafızayı, dayanışmayı ve insan onurunu savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı

Trump'ın şartını İran'ın kabul etmesi zor! Türkiye detayı çarpıcı
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
20 yıla kadar hapis talebi! Ekrem İmamoğlu dahil 4 isim hakkında siyasi casusluk davası açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava! Suçlama çok ciddi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Bu adam provakator

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Atilla Taş'tan Epstein yorumu: İçim rahat, takılanlar düşünsün

Epstein listesi tartışmasına o da girdi! Takılanlar düşünsün
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti

Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Al Ittihad'dan ses getiren hareket! Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar

Benzema'ya yapmadıklarını Kante'ye yaptılar
Mersin'de piyasa değeri 603 milyon TL olan kaçak ilaç ele geçirildi

Yüz binlerce insanı zehirleyeceklerdi! Miktar öyle böyle değil