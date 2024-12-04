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CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş maçında attığı golün ardından asker selamı veren İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky'yi UEFA'ya şikayet etti. Başarır, "Dünyaya bu savaşı meşru göstermeye çalışan ahlaki değerlerini yitirmiş bu futbolcuyla ilgili ne Futbol Federasyonu ne Spor Bakanlığı, UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi ırkçılık suçunu belirtiyor" dedi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da oynadığı Maccabi Tel-Aviv maçında İsrail ekibinin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vererek İsrail bayrağını göstermesine tepkiler sürerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden dikkat çeken bir hamle geldi.

CHP UEFA'YA BAŞVURDU, CEZA İSTEDİ

UEFA'nın İsrailli futbolcuya ceza verip vermeyeceği merak konusu olurken CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, harekete geçti.Başarır, UEFA'ya başvurarak Beşiktaş ile Maccabi Tel-Aviv maçında asker selamı veren İsrailli futbolcunun cezalandırılmasını istedi.

BAŞARIR: IRKÇILIK SUÇU İŞLEDİ, UEFA'YA MEKTUP YAZDIK

Ali Mahir Başarır, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında "İsrailli bir futbolcunun, Beşiktaş- Maccabi Tel Aviv maçında gol attıktan sonra çok çirkin bir hareketi oldu. Kameraların karşısına geçip asker selamı yaptı. Biliyorsunuz İsrail, Filistin'de insanlık suçu işliyor; binlerce çocuk, kadın, vatandaşı katlediyor. Dünyaya bu savaşı meşru göstermeye çalışan ahlaki değerlerini yitirmiş bu futbolcuyla ilgili ne Futbol Federasyonu ne Spor Bakanlığı, UEFA'ya şu ana kadar bir başvuruda bulunmadı ve UEFA da resen bir soruşturma açmadı. Bizim futbolcumuz için açtı ve ceza verdi ki bu eylem çok çok daha ağır. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi ırkçılık suçunu belirtiyor. Biz UEFA'ya bir mektup yazdık. Şikayetlerimizi Cumhuriyet Halk Partisi grubu ve 86 milyon adına yolluyoruz, bakalım UEFA ne karar verecek" ifadelerini kullandı.

CHP, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti

NE OLMUŞTU?

Maccabi Tel Aviv'in maçtaki ilk golünü 23. dakikada atan Kanichowsky, golün ardından İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. 27 yaşındaki İsrailli futbolcunun bu hareketi Türkiye'den büyük tepki aldı. UEFA'nın bu olayın ve başvurunun ardından herhangi bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak ediliyor.

UEFA BİZE CEZA VERMİŞTİ

UEFA A Milli Futbol Takımımızın futbolcularının Euro 2020 elemelerindeki Fransa ve Arnavutluk maçlarında verdiği asker selamı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin euro para cezası vermişti. Öte yandan EURO 2024'te Macaristan'a attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı 2 maç men cezası verilmişti.

CHP, Beşiktaş maçında asker selamı veren İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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