Chelsea, Henderson'ı kadrosuna kattı
Chelsea, Brentford'dan ayrılan 36 yaşındaki orta saha Jordan Henderson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz futbolcu olma unvanına sahip.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, orta saha oyuncusu Jordan Henderson'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brentford ile sözleşmesini karşılıklı fesheden 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Ettifaq ve Hollanda'nın Ajax takımlarında forma giyen Henderson, geçen sezon Brentford ile Premier Lig'e dönerek 32 maça çıkmıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'nin Panama'yı 2-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren deneyimli oyuncu, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk İngiliz olmuştu.