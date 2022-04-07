Chelsea çöküşe geçti, Tuchel herkesi uyardı: Perişan olacağız

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibi, ilk yarıda Real Madrid karşısında çok zor anlar yaşadı. Karim Benzema hat-trick yaptı.

KÖTÜ SERİ

Chelsea, geçtiğimiz günlerde ligde oynadığı son Brentford maçını da 4-1 kaybetti. Brentford hezimetinden sonra ağır Madrid yenilgisi takımdaki az neşeyi de yok etti. Teknik Direktör Tomas Tuchel, Real Madrid maçından sonra çok karamsar açıklamalar yaptı.

"PERİŞAN OLABİLİRİZ"

BT Sport'a konuşan Tuchel, "Önce Southampton maçımız var. Madrid maçı sonra, bunu anlayalım. Ama böyle oynamaya devam edersek Southampton deplasmanında kaybederiz. Bu halde İspanya'da perişan olacağız" dedi.