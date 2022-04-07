Chelsea çöküşe geçti, Tuchel herkesi uyardı: Perişan olacağız - Haberler

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Chelsea çöküşe geçti, Tuchel herkesi uyardı: Perişan olacağız

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Rus oligark Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea'de yaptırımların belirtisi ortaya çıktı. Premier Lig'de Brentford'a kendi evinde 4-1 kaybeden Chelsea, taraftarı önünde Real Madrid'e de 3-1 kaybetti. Özellikle maçın ilk yarısında sahadan silinen Chelsea'de teknik direktör Tuchel, geleceğin parlak geçmeyeceğini çarpıcı bir mesajla ifade etti. Tuchel, "İspanya'da perişan olacağız" dedi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibi, ilk yarıda Real Madrid karşısında çok zor anlar yaşadı. Karim Benzema hat-trick yaptı.

Chelsea çöküşe geçti, Tuchel uyardı: Perişan olabiliriz

KÖTÜ SERİ

Chelsea, geçtiğimiz günlerde ligde oynadığı son Brentford maçını da 4-1 kaybetti. Brentford hezimetinden sonra ağır Madrid yenilgisi takımdaki az neşeyi de yok etti. Teknik Direktör Tomas Tuchel, Real Madrid maçından sonra çok karamsar açıklamalar yaptı.

Chelsea çöküşe geçti, Tuchel uyardı: Perişan olabiliriz

"PERİŞAN OLABİLİRİZ"

BT Sport'a konuşan Tuchel, "Önce Southampton maçımız var. Madrid maçı sonra, bunu anlayalım. Ama böyle oynamaya devam edersek Southampton deplasmanında kaybederiz. Bu halde İspanya'da perişan olacağız" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Roman Abramovich, Real Madrid, Chelsea, Ukrayna, Rusya, Spor, Haberler

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