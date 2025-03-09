ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu

Beyaz Saray'da hareketli saatler! Ajanlar silahlı bir kişiyi vurdu
Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi

Gözaltına alınan CHP'li başkan hakkında karar verildi
Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama

Kararsızlar Partisi geliyor! CHP'li isimden Kılıçdaroğlu açıklaması
Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Pınar Konca, kırmızı kart cezası nedeniyle sahaya giremeyince takımına taktik verebilmek için ilginç bir yöneteme başvurdu. Konca, saha kenarındaki takım otobüsünün üzerinden karşılaşmayı takip etti.

TFF Kadınlar 2. Ligi'nde oynanan Eskişehirspor-Denizli Sultanlar Spor karşılaşması ilginç görüntülere sahne oldu. Eskişehirspor'un teknik direktörü Pınar Konca, cezası nedeniyle sahaya giremeyince eşi benzeri görülmemiş bir çözüm buldu.

OTOBÜSÜN TEPESİNDEN TAKTİK VERDİ

Geçen hafta Konya İdmanyurdu Spor maçında yaşanan olaylar nedeniyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenör Pınar Konca, sahaya giremeyince farklı bir çözüm buldu.Saha kenarındaki takım otobüsünün üzerine çıkan Konca, buradan oyuncularına taktik verdi.

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

"GENİŞ AÇINDAN GÖRMEK İÇİN ÇIKTIM"

Teknik direktör Pınar Konca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan maçta oyuncusuna yapılan bir saldırıya müdahale etmek için rakip takımın yedek kulübesine doğru koştuğunu ve bu nedenle kırmızı kart gördüğünü hatırlattı. Cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamadığı için otobüsün üzerine çıkma fikrinin aniden aklına geldiğini söyleyen Konca, "Tribün sahaya biraz uzaktı. Otobüsün olduğu yerden ise daha yakındı. Sahayı daha geniş bir açıyla görmek için otobüsün üzerine çıktım.

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı

MAÇ BERABERE BİTTİ

TFF Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda 39 puanla ikinci sırada yer alan Eskişehirspor, Denizli Sultanlar Spor ile Çukurhisar Futbol Sahası'nda oynadığı maçı 2-2 berabere tamamladı.

Cezalı kadın teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Tesla'yı bastılar, peş peşe silah sesleri duyuldu
img

AVM'de dehşet anları! Talihsiz kadın, olay yerinde can verdi
img

Cezalı teknik direktörün maçı izlemek için bulduğu yöntem şaşırttı
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıycf2tqd75z:

ne var Bunda haber mi simdi bu

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

helal olsun be. işte budur

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı

Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
13 yaşındaki hafıza camide 'Ne bakıyorsun?' diyerek dehşeti yaşattı

13 yaşındaki hafıza camide dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp tekme attı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.