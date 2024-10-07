Ceyhun Kazancı: Uluslar Ligi'nde Başarı İstiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde başarılı olarak Dünya Kupası için play-off oynama biletini almak istediklerini söyledi.

Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek ay-yıldızlı ekibin antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Takımın, Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta 4 puan aldığını hatırlatan Kazancı, "Averaj ile lider durumdayız. Uluslar Ligi'nin önemini anlatmamız lazım çünkü şu anda değeri çok bilinmiyor. Grubumuzu lider olarak tamamlarsak A Grubu'na yükselmiş olacağız. Dünya Kupası elemeleri öncesinde play-off oynama şansını otomatik olarak elde edeceğiz. Dolayısıyla son derece önemsiyoruz. İnanıyorum ki Samsun'da çok güzel bir atmosfer olacak. Daha önce 2023 yılında Galler'e karşı Samsun'da oynamıştık. Güzel bir atmosferde kazanmıştık. İzlanda deplasmanı her zaman iklimden kaynaklı zor. İzlanda'ya karşı deplasmanda hiç kazanamadığımızı düşünürsek, umarım bu sefer şeytanın bacağını kıracağız. Umarım Dünya Kupası elemelerine hazır bir şekilde başlayacağız. 2002 yılından itibaren katılamadığımız Dünya Kupası'na umarım bu sefer katılacağız." ifadelerini kullandı.

"Atakan'ın masum olduğuna inanıyoruz"

Ceyhun Kazancı, "Atakan Karazor ilk kez aday kadroda yer alıyor. Atakan'ın milli takıma dahil olma süreci nasıl gelişti?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Son birkaç gündür sosyal medyadaki hassasiyeti anlıyorum. Son günlerde meydana gelen kadına ve çocuğa şiddet vakaları hepimizi üzdü. Umarım bunlar son bulur. Atakan ile alakalı 2022 yılından bu yana devam eden bir dava süreci var. Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Atakan'ın masum olduğuna inanıyoruz. Maalesef özellikle futbol dünyasında bu vakalar artmaya başladı. Kendisi şu anda Stuttgart'ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı'nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. İnanıyorum ki çok yakın zamanda onun beraati ile dava sonuçlanacak. Kendisinin bize çok büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Dava İspanya'da sürüyor ancak kendisi son olarak Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid deplasmanında forma giydi. Dava devam ettiği için daha fazla bilgi veremiyoruz. Kendisine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsüne karşıyız."

"Deniz Gül ile görüşmelerimiz devam ediyor"

Ceyhun Kazancı, A Milli Takıma yeni isimler kazandırmak için çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek, "Basında da ismi geçen bazı oyuncular var. Bizim 1 numaralı hedefimiz Milli Takım havuzunu genişletmek. İnanıyorum ki çok yakın zamanda birkaç tane daha hali hazırda ismi geçen ismi milli takıma kazandıracağız. Eren Dinkçi, yakın zamanda gelecek. O artık bizim havuzumuzda. Form durumuna göre geliş gidişler başladı. Deniz Gül ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda İsveç 21 Yaş Altı Takımı'nda oynayan bir oyuncu. Kendisinin de gönlü var. İlerleyen zamanlarda kendisini kazandırmak istiyoruz. Aral Şimşir zaten şu anda Ümit Milli Takım kadrosunda. En alt kategorilerden itibaren yoğun bir çalışmamız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile çok iyi anlaştıklarını da belirterek, "Geçtiğimiz kampta daha da iyi tanıştık. Kendisiyle daha önceden de tanışmışlığım vardı. Özellikle son kampta çalışma metotlarımızı daha da iyi anladık. Güzel bir ortam var. Başkanımızın hem teknik ekibe hem oyuncu grubuna tam desteği var. Bunu da başarı ile taçlandıracağız." şeklinde konuştu.

Ceyhun Kazancı, Avrupa'da bazı futbolcuların yoğun maç takviminden şikayetçi olduklarının hatırlatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli takım araları belli. Ben bu sürecin böyle değerlendirilmesini milli takımlar için daha sağlıklı buluyorum. Ancak tabii ki her geçen gün artan resmi maç sayısı oyuncuları çok zorlamaya başladı. Sakatlıklar artmaya başladı. Geniş kadrolar kurulmaya başladı ve kulüpleri mali anlamda yormaya başladı. Mutlaka bir denge bulunacaktır. Oyuncuların buna ayak uydurması çok kolay değil. Şiddetli koşular eskiden daha çoktu artık azaldı. Maç sayısı maddi anlamda iyi tabii ki ancak oyuncular açısından olumlu değil. İşin 2 ucu var. Biri ekonomik, birisi de futbolcu sağlığı. Dengeyi gözetmeye çalışıyor UEFA ve FIFA. İkisi de bu durumun farkında. İlerleyen zamanlarda dengeyi bulacaklarını düşünüyorum."