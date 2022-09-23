Ceyhun Kazancı'dan Ersin Destanoğlu açıklaması

Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun takımda kalması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Kazancı, "Ersin son derece karakterli bir oyuncu ve bu camianın evladı. Kontratı bitip de bedava gidecek bir oyuncu değil." dedi.

Beşiktaş'ı sadece bir futbol takımı olarak değil, taraftarıyla ve camiasıyla bütün olarak gören, kulübe hayatını adamış bir oyuncudan bahsettiklerini vurgulayan Kazancı, "Her kalecinin zaman zaman kötü zamanları olabilir. Burada yapmamız gereken ona destek vermek. Ersin şampiyon olmuş, kupalar kazanmış ve hepsine katkı vermiş bir kaleci. O günlerine geri dönecek." diye konuştu.

Kazancı, 21 yaşındaki kalecinin geleceği konusunda, "Kontratı ile ilgili bir sorun yok. Herhangi bir şekilde ayrılması söz konusu değil. Ocak ayında, yıl sonunda kendisinin ve bizim de uygun gördüğümüz uygun teklifler gelirse tekrar konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Kadroda birbirinden önemli 3 kalecinin bulunduğunu vurgulayan Kazancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emre Bilgin son dönemlerin flaş oyuncularından biri. İki maçta çok iyi performans göstermese de çok inandığımız, 4 yıldır milli takımlara giden, geçen sene oynadığı maçlarda taraftarlarımıza güven veren, teknik heyetin çok güvendiği bir oyuncu. Mert de defalarca milli takımda forma giymiş, tecrübeli harika bir kaleci. Geçen seneki sakatlığını atlattı. Bir süredir antrenmanlara devam ediyor. En yakın zamanda o da forma şansı bulur. Kaleci konusunda herhangi bir sorunumuz yok. En yakında üçünün de performansı en yukarı çıkacak. Kaleci konusunda en şanslı olan takımız."

Ghezzal'in sakatlığı

Rachid Ghezzal'ın sakatlığı ile ilgili de açıklamada bulunan Kazancı, "Bazı şeyler uzayınca geçmiş yaşananlar akıllara geliyor ve söylentiler ortaya çıkıyor. Ghezzal'de sakatlıktan başka bir sorun yok. Sahada olamadığı için son derece rahatsız. Büyük değil ama hareketlerini etkileyen bir sakatlık geçirdi. Ayak parmağının altındaki kapsülde bir yırtılma var ve koşarken, zıplarken rahatsız ediyor. Sakatlığın son aşamasına geldik. Her şey planlandığı gibi giderse yakın gelecekte kadroda olacak. Bugün de testleri var. Her şey yolunda giderse gelecek hafta takımla çalışmaya başlar diye bekliyoruz. Beklediğimizden uzun sürdü ama sağlıkta böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Nathan Redmond ile bir yıllık anlaşmaları olduğunu hatırlatan Kazancı, şunları söyledi:

"Kiralık olması bekleniyordu ama bir yıllık sözleşmesi vardı. Takımıyla sözleşmesini feshetti ve bir yıllık anlaşma yaptık. Gelecek yıllarda da her iki taraf da memnun olursa devam ederiz. Her iki taraf için de o mutluluğu söylemek için erken. Taraftarlarımıza da teknik heyetimize de o ışığı veriyor. Karakter anlamında kendisini biliyorduk. Takım oyuncusu diyebileceğimiz bir oyuncu. Umarım başarılı olur ve uzun yıllar devam eder. Bir yıllık olan diğer oyuncularımız için de bunu söylemek mümkün. Kiralık olan oyuncularımızın hepsinde alınabilecek opsiyonlar var ama bu opsiyonlar illa o tutarlarda olmak zorunda değil. O bir başlangıçtır. İki taraf da memnun olduktan sonra gerekli pazarlıklar yapılır. Oyuncularımızın mutluluğu, bizim onların performansından mutluluğumuz bu konuda belirleyici olacaktır."

Salih Uçan'ın milli takım kadrosuna alınmaması

Siyah-beyazlı oyuncu Salih Uçan'ın A Milli Futbol Takımı kadrosuna alınmaması ile ilgili soruyu da yanıtlayan Kazancı, "Hepimizde hayal kırıklığı oldu. Teknik karardır, bir şey diyemeyiz. Her teknik heyetin bazı parametreleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konudaki hayal kırıklığını sonrasında yaşadığına dikkati çeken Kazancı, "Boy meselesi vardı. Milli takıma daha sonra dahil olan 2 oyuncu eklendikten sonra seçilen oyuncuların boy anlamında biraz daha yüksek olmaları bir kriterdir. Hemen baktım, orta saha oyuncuları içinde maç başına 0,93 kafa topu kazanımı var. Salih'in ise 1,33 kafa topu kazanımı var. Defansif metriklerin hepsinde orta saha oyuncuları ortalamalarının çok üstünde Salih. Harika bir sezon geçirdiğiniz düşünüyoruz. Biz hak ettiği kanaatindeydik. Biz üzüldük açıkçası. Milli takımda Beşiktaş'tan bir oyuncunun olmaması bizleri tabii ki üzüyor. Bunun arkasında 'Beşiktaş'ta oynayan oyuncu milli takımda olmaz, alınmaz' gibi bir komplo teorisine inanmak istemiyoruz. Mutlaka teknik bir açıklaması vardır ama işin o taraflarına baktığımızda rakamlar pek öyle değil." şeklinde konuştu.