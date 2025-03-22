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Cevap vermedi! Victor Osimhen'i kaçıran soru

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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen, kendisine yöneltilen "Chelsea mi, Manchester United mı?" sorusuna verdiği esprili tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya deplasmanda Ruanda'yı Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 yendi. Nijerya elemelerde ilk galibiyetini aldı.

Maç sonu Victor Osimhen, kendisine yöneltilen "Chelsea mi, Manchester United mı?" sorusuna verdiği esprili tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

Osimhen'in bu mizahi yaklaşımı, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü. Kimi futbolseverler Nijeryalı forvetin Premier Lig'e yeşil ışık yaktığını düşünürken, kimileri ise onun Galatasaray'da mutlu olduğunu ve transfer iddialarına aldırış etmediğini söylüyor. Osimhen, kendisine yöneltilen "Chelsea mi, Manchester United mı?" sorusuna verdiği esprili tepkiyle sosyal medyada viral oldu.

Yıldız oyuncunun geleceği şimdilik belirsizliğini korusa da bu olay, onun futbolculuğu kadar eğlenceli kişiliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Cevap vermedi! Victor Osimhen'i kaçıran soru
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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