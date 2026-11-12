Cevad Prekazi, Belgrad’da Galatasaray forması örtülen tabutuyla toprağa verildi

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Belgrad'daki Bayraklı Camii'nde gerçekleştirilen törene; Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Burak Kutluğ, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever, Partizan Kulübü Başkanı Rasim Ljajic, sarı-kırmızılı kulübün eski futbolcularından Sasa Ilic ile ailesi ve sevenleri katıldı.

Vasiyeti üzerine tabutunun üzerine Galatasaray forması örtülen Prekazi'nin naaşı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Belgrad'daki Lesce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Dursun Özbek: "Hatıralarımızda her zaman yaşayacak"

Cenaze töreninde bir konuşma yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Prekazi'nin kulüp tarihindeki yerine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Prekazi'yi futbolcu olarak izleme fırsatım oldu. Galatasaray'ın önemli futbolcularından, efsanelerinden biriydi. Bize kazandırdığı zaferler hala herkesin hafızasında yaşıyor. Çok üzgünüm. Son üç dört yıldır İstanbul'a sık sık geliyordu. Kendisini davet ediyordum; maçlarımıza geliyor, beni de ziyaret ediyordu. Galatasaray'ın son dört beş yıldaki başarılarından büyük mutluluk duyuyordu. Bunu bana defalarca ifade etti. Hatta üç dört ay önce yine İstanbul'a gelmişti, o zaman da görüşmüştük. Zaman zaman eleştirileri de oluyordu. 'Şöyle başkanım, böyle başkanım' diyerek düşüncelerini benimle paylaşırdı. Gerçekten Galatasaray'da ikon haline gelmiş, kulüpten ayrılmış futbolcular arasında Galatasaray'la ilişkisini hiçbir zaman kesmeyen isimlerin başında geliyordu. Genç yaşta vefat etmiş olmasından dolayı çok üzgünüm. Ancak hatıralarımızda her zaman yaşayacak. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı