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Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu!

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya’yı 3-2 mağlup etti ve ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti ve ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

İtalya: Alessia Orro, Paola Ogechi Egonu, Ekaterina Antropova, Myriam Fatime Sylla, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Eleonora Fersino (L), (Ilaria Spirito, Carlotta Cambi, Merit Chinenyenwa Adigwe, Gaia Giovannini)

Başantrenör: Julio Velasco

Türkiye : Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Zehra Güneş, Gizem Örge (L), (Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Yaprak Erkek)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Setler: 25-16, 22-25, 25-12, 21-25, 10-15

Süre: 122 dakika (21, 29, 24, 30, 18)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
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