Çeşme Belediyespor gururlu

Bölgesel Amatör Lig'de Torbalıspor'u Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynadığı baraj maçını Mehmet İncebacak'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek ligde kalan Çeşme Belediyespor, sezonu mutlu tamamladı.

Çeşme ekibinde Teknik Direktör Recep Özçelik, sezonun bitimine 2 hafta kala geldiği takımı ligde tutmayı başardı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve daha önce Aydınspor, Muğlaspor, Çine Madran, Sökespor, Antalya Kemerspor ve İncirliova Belediyespor'u çalıştıran Recep Özçelik, Çeşme Belediyespor'dan teklif geldiğinde ligin bitimine sadece 2 hafta kaldığını ve zor bir görev üstlendiklerini söyledi. Recep Özçelik, "Takımın statü gereği Bölgesel Amatör Lig'de devam etmesi için tek ihtimal vardı o da Aliğa FK'nın 3'üncü Lig'e çıkması ve sonrasında Play-Out maçı oynayıp kazanmamızdı. Bu ihtimal gerçekleşti. Aliağa'nın profesyonel lige çıkması sonrası Torbalıspor'u da Play-Out maçında 1-0 yenerek BAL'da devam etme hakkı kazandık. Bu galibiyeti Çeşme halkına armağan ediyoruz. Kısa süre de olsa bize çalışma fırsatı veren yönetimimize, bizlerle birlikte uyumlu çalışan personelimize ve oyuncularımıza teşekkür ederiz" dedi.