Cenk Tosun: Rakibe sordum, o bile 'elime çarptı' dedi

Fenerbahçe'nin milli golcüsü Cenk Tosun, Süper Lig'de 2-2 berabere biten Corendon Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'RAKİBE SORDUM, O BİLE 'ELİME ÇARPTI' DEDİ'

Penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Cenk Tosun, "Kötü oynadığımız bir ilk devre var. Maalesef. İkinci devreye çok iyi çıktık, baskı ürettik, 1-1 oldu, 2-1'i bulduk. Son saniyelerde talihsiz bir gol yedik. Golden sonra son pozisyon... Hakem VAR'ı beklerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, o bile 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiğı ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım." dedi.

'ÜZGÜNÜZ'

Sözlerine devam eden tecrübeli golcü, "Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz. Buradan da kalkmayı biliriz." ifadelerini kullandı.

'PENALTIMIZI VERMEDİ'

Öte yandan bir diğer futbolcu Levent Mercan da Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Penaltılarının verilmediğini söyleyen Levent Mercan, "Nelson'u dinledim, ona katılıyorum. İyi başlamadık ama takım karakter gösterdi ve oyunu çevirdik. Son dakikalar daha iyi olabilirdi. Golü yedik, ona rağmen pozisyonu izledim. 3-2 şansımız olabilirdi, penaltı pozisyonuyla... Hakemler penaltımızı vermedi, ya da VAR hakemi. Sağlık olsun! Biz yolumuza devam edeceğiz. Hayırlısı olsun bizim için inşallah!"