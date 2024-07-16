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Cenk Tosun Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi

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Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Tosun, sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren milli futbolcu Cenk Tosun, prensip anlaşmasına vardığı Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Bodrum'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün personelleri karşıladı.

Havaalanında fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları kırmayan Cenk Tosun, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından milli futbolcuyla sözleşme imzalayacak.

Kaynak: AA / Spor

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