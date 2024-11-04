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Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et

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Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, Jose Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. gol sonrası sahaya girdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Tosun, paylaşımına "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" ifadelerini ekledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"AMAN DİKKAT ET"

Cenk, Mourinho'nun Trabzon'da attıkları 3. golün ardından sahaya girdiği ve sevindiği anları paylaştı. Cenk Tosun, bu paylaşımına İngilizce ve Türkçe olarak, "Mister burada sahalar Premier Lig'deki gibi değil aman dikkat" notunu ekledi. Cenk'in bu paylaşımı kısa sürede viral oldu.

İşte o paylaşım;

Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et

Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıS y:

TAKLACILARDA BUGÜN

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan hep ülkemizi küçük görün len.o aldığın paraları avrupada hangi kulüp verir sana.yazıklar olsun

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
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