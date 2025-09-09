Cengiz Ünder: Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atmak istiyorum

BEŞİKTAŞ'IN yeni transferi Cengiz Ünder, kulübün sosyal medya platformunda özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı forma altında oynamak için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Bu heyecanı özledim. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım" dedi.

Cengiz Ünder yaptığı açıklamasında, "Uzun süre sonra kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Bu forma altında olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok gururlu hissediyorum. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Bu formayı giymek çok özel bir duygu. Daha önce yurt dışında oynarken Beşiktaş taraftarı ile ilgili çok fazla söylemlerim oldu. Beşiktaş, çok sevdiğim, çok özel bir kulüp. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Umarım en iyi performansımı burada sergileyebilirim. Bu forma altında bunu yapacağıma yürekten inanıyorum. Umarım her şey çok güzel olur" şeklinde konuştu.

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU BENİM İÇİN"

Avrupa'ya transfer olduğu dönemde yaşadığı zorluklardan bahseden milli futbolcu, "Avrupa'ya transfer olma sürecim ilk başlarda benim için çok zor oldu. En büyük hayalim milli takıma gitmek ve Avrupa'ya transfer olmaktı. Bunu genç yaşta gerçekleştirdim. Giderken üzerimde, 'eğer oynayamazsam' gibi bir korku vardı. Roma'da bu korkuyu atlattım. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Doğru bir kulübe atılım yaptım. Benim en büyük hedefim Avrupa'da oynamaktı. O yüzden genç bir oyuncuyken bile bunları çok rahat söyleyebiliyordum. Avrupa'ya transfer olduğumda dil bilmiyordum. Bu benim için farklı bir tecrübe oldu. Çünkü hepsini oraya gittiğimde zor olsa da öğrenebildim. Güzeldi. İtalya liginin sert olduğunu biliyordum. Oraya gittiğimde bunu daha iyi anladım. Bir de İtalya ligi, taktik açısından çok farklı. Hafta başından hafta sonuna kadar sürekli taktik çalışırdık. Ondan sonra İngiltere'ye gittim. İngiltere'de daha fazla tempolu oynanan bir oyun vardı. Fransa'da daha güçlü oyuncuların olduğu, daha farklı bir lige dahil oldum. Genelde güce dayalı bir ligdi. Benim için güzel tecrübeler oldu" ifadelerini kullandı.

'UMARIM SAHA İÇİNDE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPARIZ'

Beşiktaş'taki takım arkadaşları ile uyum sağlayacağına inandığını belirten Cengiz, "Wilfred Ndidi ile bir yıl birlikte oynadık. Çok güçlü, çok sert bir oyuncu. O zamanlar takımın önemli oyuncularından bir tanesiydi. Yıllar sonra tekrardan aynı takımda birlikte oynayacağız. Bunun için de heyecanlıyım. Agresif bir oyuncu ve onun agresifliği bizim için çok önemli. Umarım saha içinde birlikte çok güzel işler yaparız" dedi.

'UMARIM BEŞİKTAŞ FORMASI ALTINDA ÇOK GOL ATARIM'

Tüpraş Stadyumu'nda, Beşiktaş taraftarının önüne Beşiktaş oyuncusu olarak çıkmanın çok özel duygu olduğunu ifade eden milli oyuncu, "Tüpraş Stadyumu'nda, Beşiktaş taraftarının önüne Beşiktaş oyuncusu olarak çıkacak olmak çok farklı bir duygu. Başka bir takımın oyuncusu olarak, genç yaşta buraya geldiğimde bile çok heyecanlıydım. Beşiktaş'ın o dönem çok iyi bir kadrosu vardı. Başa baş gidiyorduk. Çok iyi bir takımdı. Sahaya çıktığımda kendi arkadaşlarımla iletişim kuramıyordum kesinlikle birbirimizi duyamıyorduk. Çok iyi bir maç oynadım. Türkiye'de oynarken en iyi maçlarımdan bir tanesiydi. Gol de attım. Ama artık gollerimi Beşiktaş forması altında atmak, bunu düşünmek beni daha fazla heyecanlandırıyor. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Bu heyecanı özledim. Umarım Beşiktaş forması altında çok sayıda gol atarım" diye konuştu.

'SERGEN HOCAYA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Sergen Yalçın'a teşekkür eden Cengiz Ünder, "Sergen hocaya öncelikle çok teşekkür ederim. Daha önceden de kendisiyle tanışıklığımız vardı. Her zaman bana inanan bir hoca oldu. Ben de bu tarz hocalarda olduğum zaman kendimi daha farklı hissediyorum. Daha güvende hissediyorum. Çünkü bana sorumluluk veriyor. Oyun içinde sürekli ne yapmam gerektiğiyle ilgili daha serbest bırakınca daha farklı bir oyuncu haline dönüşüyorsun. Sergen hocaya bu konuda çok teşekkür ederim. Benimle geldiğimden beri konuşuyor. Kendimi de güvende hissediyorum bu konuda" ifadelerini kullandı.

'BİR AN ÖNCE SAHADA OLMAK İSTİYORUM'

Son olarak taraftara mesajını ileten siyah-beyazlı oyuncu, "Sahada sürekli oynayınca insan kendini daha iyi hissediyor, daha iyi bir oyuncu haline geliyor. Ben sahaya çıkıp oynadığım zaman bunu zaten insanlara tekrar göstereceğim. Kimsenin şüphesi olmasın. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Özellikle Beşiktaş forması altında taraftarlara bunu tekrardan çok iyi şekilde göstereceğim. Buna herkes emin olsun. Söz veriyorum. Taraftarımızın önüne çıkmak, onların önünde performansımı sergilemek için çok heyecanlıyım. Bir an önce sahada olmak istiyorum. Taraftarımıza en iyi futbolumu izletmek istiyorum. Hemen maç günü gelsin istiyorum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu heyecanı uzun zaman sonra tekrardan yaşamak benim için çok farklı. Her zaman birlik beraberlik olalım. Birbirimize güvenelim. Taraftarlarımız oyuncularımıza sahip çıksın" dedi.