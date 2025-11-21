Cengiz Köse: Rizespor'un Tutkulu Genç Taraftarı

Çaykur Rizespor'un genç taraftarı Cengiz Köse, iki yıl önce anne ve babasının desteğiyle çıktığı stadyum yolculuğunu bugün bambaşka bir tutkuya dönüştürdü.

Tophane Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Cengiz Köse, artık sadece maçları takip eden bir taraftar değil; idmanları kaçırmayan, teknik direktör İlhan Palut ve futbolcularla iletişim kuran özel bir "Atmaca sevdalısı" olarak tanınıyor.

Futbolu ve Çaykur Rizespor'u çocukluğundan beri yakından takip eden Cengiz Köse, yıllarca maçları televizyondan izlemekle yetindi. Ancak iki yıl önce hayatını değiştiren o an yaşandı: Annesi Nurten Köse ve babası Mahmut Ali Köse, oğullarının ısrarına dayanamayarak onu ilk kez Rizespor Stadı'na götürdüler. Cengiz, o günü hayatının en mutlu günlerinden biri olarak anlatıyor. Tribün atmosferini ve Rizespor coşkusunu gördüğü an, artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. O maçtan sonra tüm iç saha maçlarını tribünden takip eden, her fırsatta takımının yanında yer alan bir taraftara dönüştü.

Rizespor sevgisinin içinden geldiğini söyleyen Cengiz Köse, "Bu sevgi bende çok küçükken başladı. Sürekli maçları izliyordum. Sonra annem babam stada götürdü beni. O günden sonra bütün maçlara gidiyorum. İdmanlara da gidiyorum. İlhan Palut hocamızla sürekli görüşüyorum. Telefonla ona mesaj atıyorum. Çok iyi davranıyor bana. Bütün futbolcularla aram iyi. Mithat ve Samet abiyle iyi anlaşıyoruz. Rizespor'u çok seviyorum. Annem babam bana çok yardımcı oluyor. Onları çok seviyorum" dedi.

İdmanların da vazgeçilmezi oldu

Cengiz sadece maçlarda değil, idmanlarda da takımını yalnız bırakmıyor. Annesiyle birlikte antrenmanlara gidiyor, futbolcuları tribünden destekliyor. Artık Mehmet Cengiz Tesisleri personeli bile onu tanıyor; çünkü her antrenman günü orada, Atmacaların yanında.

Takımdan biri gibi

İdmana çıkan futbolcuları kapıda karşılayan Cengiz, futbolcularla tek tek tokalaşarak onlara başarı dileklerinde bulunuyor. Yerli-yabancı tüm futbolcuların ilgi odağı olan Cengiz'in takım içindeki en çok ilgilendiği futbolcular arasında Mithat Pala ve A Milli Takım forması giyen Samet Akaydin var. Cengiz, oyuncuların kendisine gösterdiği ilgiden dolayı büyük mutluluk duyuyor.

İlhan Palut ile özel bağ

Genç taraftarın en dikkat çekici yanlarından biri, teknik direktör İlhan Palut ile olan iletişimi. Cengiz, Palut'la telefon üzerinden sürekli görüştüğünü söylüyor. İlhan Palut'un da Cengiz'in durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

Fenerbahçe maçı için mesaj: "Hepimiz statta olalım!"

Cengiz Köse, yaklaşan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı öncesi hem takıma hem taraftarlara seslenerek "Futbolcularımıza başarılar diliyorum, inşallah 3 puanı alırız. Taraftarlarımız gelsin, stadı dolduralım. Hep birlikte destek olalım" dedi.

Fedakar anne-baba

Cengiz Köse'in en büyük destekçilerinden biri annesi Nurten Köse. Yağmur-çamur, kar-kış demeden oğlu Cengiz'i bütün aktivitelere götüren Nurten Köse, annelik şefkatinin bir simgesi adeta. Oğlunun mutluluğu için elinden gayreti gösterdiğini ifade eden Nurten Köse, Cengiz'in mutluluğunun bütün yorgunluk ve olumsuzlukları aldığını söyledi. Babası Mahmut Ali Köse inşaat işlerinde çalıştığı için her zaman oğlunun yanında olamıyor. Fakat her fırsatta oğlunun yanında olan Mahmut Ali Köse, oğlu için tüm fedakarlıkları yaptıklarını belirtiyor. - RİZE