Cem Eroğlu, 19 Mayıs İçin Karadeniz'de Kulaç Attı

Ordulu yüzücü Cem Eroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Karadeniz'de 7 kilometrelik mesafede kulaç attı.

Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcusu Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu Yarımadası ile Hoynat Adası arasında kulaç atmak isteğini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu'na gelen Eroğlu, buradan start aldı.

Yaklaşık 7 kilometre kulaç atan Eroğlu, 2,5 saatte Hoynat Adası'na ulaştı.

Hoynat Adası'na gelen sporcu Türk bayrağı açtı.

Cem Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğini belirterek, desteklerinden dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.